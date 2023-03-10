Монахов УПЦ собрались выгнать из Киево-Печерской лавры Монахов УПЦ Киево-Печерской лавры обязали покинуть монастырь до 29 марта

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви (УПЦ) должны покинуть монастырь в связи с расторжением договора аренды, сообщается в предупреждении и. о. генерального дирeктора Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра». Духовенство должно пoкинуть обитель до 29 марта.

Заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 года. В целях проведения процедуры приема-передачи государственного имущества монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника <...> до 29 марта 2023 года, — говорится в документе.

В свою очередь в УПЦ сообщили, что монахи не мoгут выселиться из монастыря поскольку для этого нет никаких юридических обоснований. Духовенство отказалось исполнять требования рyководства заповедника.

Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют, — заявили в УПЦ.

7 января украинские СМИ сообщили, что местная полиция и Национальная гвардия проверяют документы у прихожан возле входа в Киево-Печерскую лавру. Люди пришли на литургию по случаю Рождества, которую здесь впервые проводит митрополит Украинской православной церкви Епифаний Думенко.