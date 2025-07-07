Пашинян обвинил католикоса всех армян в желании военного переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) заявил, что католикос всех армян Ктрич Нерсисян планирует совершить военный переворот в стране. Таким образом он прокомментировал слова Нерсисяна о незаконности ареста архиепископов Вагзена Галтсаняна и Геворга Аджапахяна.

Если Ктрич Нерсисян считает арест Галтсаняна и Аджапахяна незаконным, значит, он разделяет их идеологию и планы — совершить военный переворот, расстреливать людей у стен и сеять хаос в стране, — написал Пашинян.

В начале июля премьер публично обратился к духовенству с требованием отстранить католикоса всех армян Гарегина II от должности. В новом заявлении глава правительства попросил женатых священников сместить действующего верховного патриарха.

До этого бывший омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что Пашинян дал указание силовикам собрать компромат на руководство Армянской апостольской церкви. По мнению экс-омбудсмена, власти используют административный ресурс для дискредитации духовенства в политических целях, разжигая в обществе нетерпимость к церкви.