Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Таким образом он прокомментировал требование властей страны покинуть монастырь и добавил, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не оставят его.
Внуки революции, внуки вождей гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благом. Наверное, апокалипсис начинается с Украины, — приводят его слова украинские СМИ.
Митрополит Павел добавил, что монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни.
10 марта и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора аренды.
При этом в УПЦ заявили, что монахи не могут выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований.