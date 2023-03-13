«Апокалипсис начинается с Украины»: митрополит Павел о ситуации вокруг УПЦ Митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ не покинут Киево-Печерскую лавру

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Таким образом он прокомментировал требование властей страны покинуть монастырь и добавил, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не оставят его.

Внуки революции, внуки вождей гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благом. Наверное, апокалипсис начинается с Украины, — приводят его слова украинские СМИ.

Митрополит Павел добавил, что монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни.

10 марта и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора аренды.

При этом в УПЦ заявили, что монахи не могут выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований.