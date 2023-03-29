В Запорожье раскрыли возможные сценарии контрнаступления ВСУ Рогов: ВСУ планируют сухопутную операцию и форсирование Днепра

Фото: МО Украины

Командование ВСУ готовит несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, включающих в себя сухопутную операцию и форсирование Днепра, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он предположил, что именно с этими планами ВСУ связан визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона и Днепропетровскую область, сообщает РИА Новости.

Киевский режим готовит несколько сценариев предстоящего большого контрнаступления. Речь идет как о сухопутной операции, так и десантной, связанной с форсированием Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС, — цитирует агентство Рогова.

Он добавил, что подготовка к форсированию реки идет в городах Марганец и Никополь. Местом подготовки ВСУ к сухопутной операции, по словам Рогова, является город Запорожье.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко высказал предположение, что украинские войска могут начать контрнаступление сразу нескольким направлениям, часть ударов будет нацелена на отвлечение российской армии. Он также добавил, что действия ВСУ будут полностью зависеть от команд из Вашингтона, которым подчиняется Киев.

Военкор Александр Сладков охарактеризовал предстоящее контрнаступление ВСУ как «путь без света в конце тоннеля». По его словам, Киев выжимает из страны последнее и своих резервов у Украины уже не осталось, поэтому ей ничего не остается, как подчиняться требованию США о наступлении.