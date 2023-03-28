В ЛНР сообщили, что ВСУ могут начать контрнаступление с четырех направлений Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ могут начать контрнаступление с четырех направлений

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ

В рамках контрнаступления ВСУ могут нанести удары сразу по трем-четырем направлениям, предположил в беседе с НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, некоторые из них будут нацелены на отвлечение российской армии. При этом эксперт считает, что Киев полностью подчиняется командам Вашингтона, от которого и будут зависеть его действия.

Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Подозреваю, что даже в Киеве не знают замысла генералов НАТО, — заявил Марочко.

Эксперт добавил, что для начала контрнаступления ВСУ необходимо, чтобы полностью ушла распутица и чтобы установилась стабильная плюсовая температура без дождей. На вооружении украинской армии находится тяжелая западная бронетехника, которая не подходит для черноземов, пояснил он.

Марочко ранее сообщил, что ВСУ перебрасывают основные и резервные запасы техники и живой силы в сторону Славянска. По его словам, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита украинской техникой.

Накануне военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что российские войска за последние сутки уничтожили несколько складов с боеприпасами украинской армии, что мешает подготовке Киева к контрнаступлению. По его словам, это также ограничивает боевую мощь и маневренность ВСУ.