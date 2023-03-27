Военный эксперт раскрыл последствия уничтожения складов ВСУ Военный эксперт Дандыкин: атаки на склады ВСУ препятствуют подготовке Киева к контрнаступлению

Фото: МО Украины

Военнослужащий ВСУ

Российские войска за последние сутки уничтожили несколько складов с боеприпасами украинской армии, что мешает подготовке Киева к контрнаступлению, рассказал «360» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, это также ограничивает боевую мощь и маневренность ВСУ.

Если ВСУ готовятся к наступлению, то союзные силы как раз работают на уничтожение уже имеющихся и подвозимых боеприпасов <...> Это очень важно, поскольку выполнение этих боевых задач ограничивает огневую мощь и маневренность противника, — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что российской армии удалось уничтожить склад теробороны, а также склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ на Донецком направлении. Это привело к снижению маневренности украинской армии, поскольку запасы оружия к схронам подвозят из глубины тыла. Он также добавил, что Киев готовится к обещанному контрнаступлению и накапливает резервы на Крымском и Запорожском направлениях.

Ранее Дандыкин рассказал, что главной целью контрнаступления ВСУ станет Запорожье с выходом на Мариуполь. Он предположил, что с его помощью Киев желает оправдаться перед западными спонсорами и мирными жителями Украины. Эксперт считает, что Вооруженным силам России необходимо не просто отбить наступление, но перейти в нападение и реализовать цели СВО.