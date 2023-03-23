Военный эксперт предположил главную цель контрнаступления ВСУ Военный эксперт Дандыкин: главной целью контрнаступления ВСУ станет Мариуполь

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Главной целью контрнаступления ВСУ станет Запорожье с выходом на Мариуполь, считает ветеран боевых действий Василий Дандыкин. В разговоре с «Радио 1» военный эксперт пояснил, что планам украинской армии не удастся осуществиться, несмотря на новое формирование и поставки западного оружия.

Одно из направлений — это, конечно же, Сватово — Кременная. Скорее всего, главной целью станет Запорожье с выходом на Мариуполь. Я думаю, что у противника ничего не получится, несмотря на то что он формирует новые соединения, получает танки, бронемашины, БТР, БМП, артиллерию, копит снаряды, которые уничтожатся российскими войсками, — уточнил эксперт.

По словам Дандыкина, ВСУ и ВС РФ готовятся к предстоящим боям. Он отметил, что контрнаступление может быть связано с желанием Киева оправдаться перед западными спонсорами и мирными жителями Украины. Эксперт пояснил, что главной задачей Вооруженных сил России является не просто отбить наступление, а перейти в нападение и реализовать цели специальной военной операции.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что украинские военные на данный момент активны только под Артемовском и Угледаром. Он рассказал, что ВСУ предприняли попытку высадиться под Херсоном, но она не увенчалась успехом.