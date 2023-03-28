«Вся дорога забита техникой»: ВСУ перебрасывают резервы в сторону Славянска Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают технику и живую силу в сторону Славянска

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные перебрасывают основные и резервные запасы техники и живой силы в сторону населенного пункта Славянск, сообщил в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита украинской техникой.

Через населенный пункт Купянск отмечается перемещение большого числа военных колонн вооруженных формирований Украины. Часть колонн идет по направлению населенного пункта Новоселовское, а другая часть в сторону Изюма. Также, по словам очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой вооруженных формирований Украины, — сказал Марочко.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, так что настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.