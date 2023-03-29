ВСУ разбомбили локомотивное депо в Мелитополе

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ

Объекты локомотивного депо получили повреждения при обстреле украинскими войсками Мелитополя утром 29 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пострадавших в результате атаки нет.

По предварительной информации, в результате обстрела боевиками ВСУ в 05:30 мск зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения и разрушения. Пострадавших нет, — сказал собеседник агентства.

Двумя днями ранее в разных частях Мелитополя прогремели несколько взрывов. В результате пострадали четыре человека, несколько здания получили повреждения. По словам члена главсовета администрации Запорожской области Владимира Рогова, обстрел города украинскими войсками велся со стороны населенного пункта Орехов.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Плехово в Курской области. При этом два жилых дома получили повреждения, а также было нарушено электроснабжение населенного пункта. Местные жители не пострадали.

В Белгородской области при обстреле украинскими войсками села Борисовка несколько снарядов попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погиб его сторож. Кроме того, были повреждены три частных дома.