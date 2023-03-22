Сторож погиб при обстреле села в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района, большая часть снарядов упала на территорию сельскохозяйственного предприятия, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрела погиб сторож предприятия.

К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего, — написал губернатор.

Кроме того, повреждено электро- и газоснабжение на территории села и три частных дома: осколками выбило окна и посекло фасады. Аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела.

15 марта ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая под городом Грайвороном в Белгородской области. Эта атака обошлась без пострадавших. На место прибыли администрация городского округа и оперативники.

В тот же день Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли Шебекино. По его словам, в городе загорелась местная подстанция, также ущерб получили жилые дома, гаражи и автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.