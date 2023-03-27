В Мелитополе прогремели несколько взрывов В разных частях Мелитополя прогремели несколько взрывов, пострадали четыре человека

Фото: vrogov/t.me

В разных частях Мелитополя прогремели несколько взрывов, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Предполагается, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). На месте работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены.

В Мелитополе громко. Около 08:15 в разных частях города были слышны несколько взрывов. Наиболее громко было в северной части города. По предварительной информации, отработала ПВО, — написал он.

Впоследствии Рогов уточнил, что в результате обстрела частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Обстрел, предположительно, производился из населённого пункта Орехов.

Рогов также опубликовал видео, снятое пассажирами общественного транспорта. На кадрах виден густой столб дыма, который поднимается с места одного из взрывов.

Несколько дней назад в центре Мелитополя прогремел сильный взрыв. По словам Рогова, сработало самодельное взрывное устройство, был уничтожен автомобиль, принадлежавший местному предпринимателю. В результате взрыва пострадал сотрудник полиции.