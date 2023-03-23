В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв Рогов: один человек пострадал при взрыве в центре Мелитополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мелитополе прогремел сильный взрыв, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области со стороны России Владимир Рогов. По его словам, в центре города было найдено самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадал сотрудник полиции.

В результате теракта в Мелитополе есть пострадавший. <...> Он произошел недалеко от пожарной части. В результате теракта по предварительным данным пострадал сотрудник полиции. В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь, — написал Рогов.

Он уточнил, что взрыв произошел на улице Крупской в 07:40. На месте продолжают работать сотрудники полиции и представители экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Накануне Рогов сообщил, что ракета С-300, выпущенная ВСУ, попала в жилой дом в Запорожской области. Ракета попала в балкон одного из средних этажей дома. В результате попадания загорелись несколько соседних квартир на разных этажах, во многих окнах выбиты стекла.

До этого Рогов утверждал, что украинская армия готовится нанести ряд ударов на линии фронта в Запорожской области. По его словам, ВСУ планируют выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска, а основной удар может прийтись на Мариуполь.