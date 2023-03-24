Курское село попало под огонь ВСУ Старовойт: село Плехово Курской области попало под огонь ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

Украинские войска обстреляли село Плехово Суджанского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Обошлось без пострадавших, однако из-за обстрела в населенном пункте нарушено энергоснабжение. Два домовладения получили повреждения.

Под огонь ВСУ вновь попало село Плехово Суджанского района. Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта. Как только будет безопасно, энергетики приступят к ремонту повреждений, — написал губернатор Курской области.

Об обстреле села Плехово глава региона также сообщал 23 марта. По словам Старовойта, в населенном пункте зафиксировали два прилета. В тот же день еще восемь минометных снарядов ВСУ выпустили по селу Гордеевка Кореневского района, где в результате обстрела был перебит электрокабель. Среди местных жителей никто не пострадал, существенных повреждений не было.

19 марта под обстрел со стороны ВСУ в Курской области попало село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района, сообщал Старовойт. По словам губернатора, в поселке Краснооктябрьском зафиксировали 10 прилетов, повреждения получили медпункт и четыре частных домовладения, также оборвались несколько линий электропередачи, но никто не пострадал.