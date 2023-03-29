В Чечне заявили, что контрнаступление ВСУ станет концом для Украины Алаудинов: контрнаступление Киева станет последним заходом Украины как государства

Фото: МО Украины

Возможное контрнаступление ВСУ станет последним заходом Украины как государства, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Соловьев Live». Он добавил, что российские силы фиксирует получение Киевом западной военной техники, однако на передовой она не была замечена. По словам Алаудинова, у ВСУ наблюдается проблемы с доставкой и обслуживанием такой техники.

Возможное контрнаступление уже будет последний заход для Украины. Потому что больше живой силы у этого государства уже нету, — сказал он.

Военкор Александр Сладков ранее отметил, что у ВСУ, подгоняемых США, нет другого варианта, как пойти в контрнаступление. По его мнению, украинская Антироссия — это проект, в который вложены деньги и от которого на Западе ждут результата. Военкор заметил, что, несмотря на попытки украинского лидера Владимира Зеленского оттянуть наступление, в Вашингтоне требуют от ВСУ как можно скорее начать активные действия.

Однако, полагает Сладков, Киев выжимает из страны последнее и своих резервов у страны не осталось.

До этого британская The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.