В ЛНР рассказали о заминированной Харьковской области Марочко: ВСУ активно минируют берег реки Оскол под Харьковом

Фото: president.gov.ua

Украинские военные из инженерных подразделений минируют южные территории Харьковской области недалеко от города Купянска, заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ возводят укрепрайоны на берегу реки Оскол. Защититься от ударов им помогают средства ПВО, уточнил Марочко.

Подразделения инженерных войск ВФУ по прибытии сразу приступили к оборудованию минных заграждений вдоль реки Оскол и дооборудованию укрепрайонов. Работы ведутся в дневное время суток, под прикрытием подразделений ПВО, — сказал он.

Марочко уточнил, что подобные работы на берегу Оскола проводились и раньше, но сейчас активность на этом направлении выросла.

По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, под контролем российских сил находится 29 населенных пунктов в регионе. По его словам, власти направляют в эти субъекты гуманитарные грузы и при возможности выезжают на места, однако последнему препятствуют регулярные обстрелы.

Ранее Марочко заявлял, что украинские военные перебрасывают основные и резервные запасы техники и живой силы в сторону Славянска. По его словам, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита украинской техникой.