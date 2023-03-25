В Харьковской области назвали число подконтрольных РФ населенных пунктов Глава ВГА Харьковской области Ганчев: под контролем России находится 29 населенных пунктов

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Под контролем российских сил находится 29 населенных пунктов Харьковской области, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, власти направляют в эти субъекты гуманитарные грузы и при возможности выезжают на места, однако последнему препятствуют регулярные обстрелы.

На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов, — сказал Ганчев.

15 февраля глава Харьковской области сообщал, что под контролем российских сил находится 20 населенных пунктов. Тогда он отметил, что все населенные пункты, которые были под контролем РФ до сентября 2022 года в области, будут планомерно заниматься российской армией.

В начале марта Ганчев заявил, что обстановка на Купянском направлении накалена. По его словам, тогда начались бои, в которых российские силы все больше оттесняли противника.