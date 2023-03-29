Пригожин заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила ВСУ

Фото: МО Украины

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram аудиосообщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором бизнесмен заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию. Он отметил, что военные действия также «потрепали» бойцов ЧВК «Вагнер».

Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию и изрядно потрепала бойцов группы «Вагнер», — сообщил Пригожин.

Военкор Александр Сладков ранее отметил, что у ВСУ, подгоняемых США, нет другого варианта, как пойти в контрнаступление. По его мнению, украинская «анти-Россия» — это проект, в который вложены деньги и от которого на Западе ждут результата. Военкор заметил, что несмотря на попытки украинского лидера Владимира Зеленского оттянуть наступление, в Вашингтоне требуют от ВСУ как можно скорее начать активные действия.

Однако, полагает Сладков, Киев выжимает из страны последнее и своих резервов у нее не осталось.

До этого британская The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город.