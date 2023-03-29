Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press, что ждет приезда китайского лидера Си Цзиньпина и готов провести переговоры с ним в Киеве. Он отметил, что не общался с главой КНР более года, с начала конфликта с Россией.

Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним, — цитирует агентство Зеленского.

Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз подталкивает китайского лидера к диалогу с Зеленским. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, сообщил, что у президента Украины планируется разговор с главой КНР, но в организации контакта есть некоторые сложности. Он пояснил, что прежде всего необходимо прояснить позицию Китая, выяснив, готов ли Пекин «взять на себя» вопрос урегулированию конфликта или он будет «осторожно стоять в стороне».

О намерении Си Цзиньпина провести телефонный разговор с Зеленским в 20-х числах марта писали также американские СМИ. Однако тогда китайских лидер находился с визитом в Москве. В связи с этим помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в возможности такого разговора. Он также отметил, что в контексте разрешения украинского кризиса этот разговор не будет иметь значения.