В Кремле считают, что у Си Цзиньпина нет времени на Зеленского Помощник президента Ушаков: Си Цзиньпин занят визитом в Россию и вряд ли скоро позвонит Зеленскому

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли состоится в ближайшие пару дней, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, сейчас китайский лидер занят визитом в Москву и не располагает временем для общения с Киевом, передает «Интерфакс».

Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию. Вот я думаю, он именно этим и занят. Не думаю, что сегодня-завтра будет какой-то разговор с Киевом, — сказал Ушаков.

Помощник президента признался, что не в курсе, подтверждала ли китайская сторона возможность телефонного разговора Си Цзиньпина и Зеленского. При этом он отметил, что в контексте разрешения украинского кризиса этот разговор не будет иметь значения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обидятся, если Си Цзиньпин решит позвонить из Москвы президенту США Джо Байдену. Он пояснил, что китайские коллеги так же с уважением относятся к тому, что делает Владимир Путин. Также Песков заявил, что не может ответить на вопрос, будет ли председатель КНР звонить президенту Украины.