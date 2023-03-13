В США узнали о планах Си Цзиньпина созвониться с Зеленским The WSJ: Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским

Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal. Уточняется, что разговор политиков может состояться уже на следующей неделе.

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала конфликта на Украине, вероятно, после того, как на следующей неделе он посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, — сообщают источники, знакомые вопросом.

Собеседники газеты отметили, что запланированные встречи отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении конфликта на Украине.

Ранее Reuters сообщил, что Си Цзиньпин собирается посетить Москву на следующей неделе. Председатель КНР намерен встретиться с президентом России. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не стал опровергать или подтверждать возможный визит.

Путин пригласил китайского лидера в Москву в ходе переговоров по видеосвязи в конце 2022 года. По словам главы государства, эта встреча покажет миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.