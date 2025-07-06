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06 июля 2025 в 14:06

На Западе нашли скрытое признание о Европе в словах генсека НАТО

Журналист Христофору: Рютте словами о Путине косвенно признал ЕС вассалом США

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте своим заявлением о российском лидере Владимире Путине и главе Китая Си Цзиньпине косвенно назвал Европу вассалом США, написал кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X. По его словам, интервью западных политиков всегда содержат скрытые признания.

Глава НАТО Рютте представляет себе будущий разговор между Путиным и Си. Фантазийный разговор Рютте, скорее всего, похож на то, как США и ЕС обсуждали проект «Украина» в 2021 году. <...> Эти интервью всегда дают нам скрытые признания, — отметил журналист.

Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что Москва окажет помощь Пекину, если он решится атаковать Тайвань. По его мнению, китайский лидер может попросить президента России «отвлечь» внимание западных государств от этой операции нападением на территории НАТО.

Позже председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предположил, что такое заявление Рютте связано с тем, что его «часто обижали в детстве». По мнению сенатора, риторика генсека НАТО похожа на размышления человека с похмельным синдромом.

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