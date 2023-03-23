Киев рассказал о трудной организации переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что разговор Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином планируется, однако в его организации имеются определенные сложности. По словам советника, подобная ситуация сложилась из-за позиции Китая.

В планах есть [провести разговор]. Организационно этим занимается и офис президента, и МИД. <...> Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил, — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политолог Сергей Марков предположил, что возможной темой разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина станут боевые действия на Украине. По его словам, китайский лидер намерен получить детальную информацию из первых рук, поскольку это позволит ему лучше понять ситуацию. Помимо того, Си Цзиньпин хочет выяснить мысли Зеленского на тему перемирия с Россией.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли состоится в ближайшие дни. По его словам, сейчас китайский лидер занят визитом в Москву и не располагает временем для общения с Киевом.