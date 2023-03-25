Financial Times: ЕС подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково-2

Евросоюз подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Financial Times со ссылкой на одного из европейских чиновников. По мнению собеседника издания, Брюссель рассчитывает на контакты лидера Китая не только с Киевом, но и с президентом РФ Владимиром Путиным.

ЕС подталкивает Си к переговорам с <...> Зеленским, а также с президентом России Владимиром Путиным, — сообщил чиновник ЕС.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что у президента Украины планируется разговор с главой КНР, но в организации контакта есть некоторые сложности. По словам Подоляка, прежде всего необходимо прояснить позицию Китая, выяснив, состоит ли она в готовности «взять на себя» вопрос урегулированию конфликта, или же КНР будет «осторожно стоять в стороне».

О том, что Си Цзиньпин планирует переговорить с Зеленским, ранее сообщали зарубежные СМИ, в особенности на фоне визита председателя КНР в Россию, который состоялся 20-21 марта. Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, в свою очередь, усомнился, что такой разговор будет иметь значение в контексте разрешения украинского кризиса.