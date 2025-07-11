Китай решил отказаться от одного торгового партнера в противостоянии с США

Китай решил отказаться от одного торгового партнера в противостоянии с США CNBC: Китай счел ненужным единый фронт с Евросоюзом против США

Китайские власти не считают необходимым создание единого фронта вместе со странами Евросоюза в экономическом противостоянии с США, передает американский канал CNBC. По словам журналистов, Пекин считает, что его позиции в торговом противоборстве с Вашингтоном стали прочнее.

Торговое партнерство между Китаем и европейскими государствами в настоящий момент находятся в стадии нарастающей напряженности, отметили журналисты. Эта тема постепенно оттесняет на вторые роли тарифные войны Соединенных Штатов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о заключении с китайским руководством нового соглашения в сфере торговли. По его словам, в ближайшее время Белый дом намерен подписать аналогичный документ и с другими государствами. Президент США также сообщил о подготовке еще нескольких «замечательных сделок», в том числе и крупного договора с Индией. По его словам, он сможет открыть американскому бизнесу дверь на индийский рынок. Некоторые же страны могут столкнуться с увеличением пошлин в размере 25–45%.