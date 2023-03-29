В МИД РФ заявили, что Украина может перебросить диверсантов в Белоруссию Замглавы МИД РФ Галузин: Украина может перебросить диверсантов в Белоруссию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут перебросить диверсионно-разведывательные группы в Белоруссию, считает замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. В беседе с RTVI он подчеркнул, что в последние дни риторика белорусских националистов, воюющих на стороне ВСУ, сильно ожесточилась. Те рассчитывают силой свергнуть нынешних представителей власти, утверждает он.

За последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей «белорусских националистических формирований», воюющих в составе ВСУ в Донбассе. <...> Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства. В этой связи нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп, — сказал замглавы МИД РФ.

По его мнению, размещение российских войск на границе Белоруссии и Украины является сильным сдерживающим фактором для ВСУ. При этом Галузин считает, что белорусские военные и сами смогут справиться с возможными атаками и провокациями со стороны Киева.

Ранее в СМИ появилось видео с кадрами предполагаемого подлета беспилотника к самолету ВКС России А-50 на аэродроме Мачулищи. Сообщения о диверсии появились 26 февраля. В Кремле не стали комментировать инцидент, заявив, что власти Белоруссии уже опровергли эту информацию.

По словам президента Белоруссии Александр Лукашенко, всего было задержано более 20 человек, причастных к диверсии на аэродроме Мачулищи. По его словам, остальные участники атаки на самолет А-50 прячутся. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел украинский паспорт.