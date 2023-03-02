Появилось видео предполагаемого подлета беспилотника к самолету А-50 ВКС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А-50, архивное фото

Видео предполагаемого подлета украинского дрона-камикадзе к самолету ВКС России А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии появилось в Сети. Кадры были сняты на камеру самого беспилотника. Запись обрывается в тот момент, когда БПЛА находится в нескольких сотнях метров от воздушного судна, стоящего на площадке.

Судя по кадрам, дрон не достиг своей цели. Предположительно, на подлете к аэродрому беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны или подавлен комплексами радиоэлектронной борьбы.

Сообщения об атаке, предположительно, совершенной дроном ВСУ на борт ВКС России, появились 26 февраля. Белорусское оппозиционное движение BYPOL утверждало, что в результате самолет А-50 получил повреждения. Позже телеканал «Беларусь 1» показал в эфире кадры с исправным А-50 на аэродроме под Минском. Снимки с российским военным самолетом без каких-либо повреждений также опубликовало Минобороны Белоруссии.

В Кремле не стали комментировать сообщения об инциденте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Белоруссии уже опровергли эту информацию и к этому больше нечего добавить.