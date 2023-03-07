Лукашенко назвал число задержанных участников атаки на самолет А-50 Лукашенко заявил, что в Белоруссии задержаны более 20 участников атаки на самолет А-50

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Задержаны более 20 человек причастных к диверсии на аэродроме «Мачулищи», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА». По его словам, остальные участники атаки на самолет А-50 прячутся.

На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там (за границей - NEWS.ru), — сообщил он.

Ранее Лукашенко сообщил о задержании «террориста украинских спецслужб и его пособников», которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт.

Ранее в СМИ появилось видео с кадрами предполагаемого подлета беспилотника к самолету ВКС России А-50 на аэродроме Мачулищи. Сообщения о диверсии появились 26 февраля. В Кремле не стали комментировать инцидент, заявив, что власти Белоруссии уже опровергли эту информацию.