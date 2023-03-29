Песков высказался о сроках завершения спецоперации Песков: против России развязана широкомасштабная гибридная война

Фото: Министерство обороны РФ

Против России развязана война в самом широком смысле этого слова, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его мнению, стране необходимо готовиться к длительному противостоянию с недружественными странами, а россиянам потребуется «твердость, уверенность в себе и единение вокруг президента». Он отметил, что для России главные задачи — выполнение ее требований и обеспечение безопасности людей в новых регионах страны.

Если вы имеете в виду войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами и с недружественными странами. Это гибридная война, которая развязана ими по отношению к России. Это надолго, и здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность, единение вокруг президента, — сказал он.

Песков отметил, что консолидация российского общества вокруг главы государства и той политики, которую он проводит, беспрецедентна. Представитель Кремля также отметил чудеса героизма, который проявляют российские военные в ожесточенных боях под Артемовском, и пожелал им успеха.

28 марта издание The Guardian сообщило со ссылкой на источники, что Песков заявил в декабре прошлого года на предновогодней встрече в квартире одного из высокопоставленных чиновников, что военный конфликт с участием России затянется надолго. По сведениям газеты, представитель Кремля подчеркнул, что в дальнейшем ситуация будет становиться только сложнее.

По информации The Guardian, на встрече присутствовали не только представители политической элиты, но и известные культурные деятели. Некоторые из них до заявления Пескова выступали с тостами с надеждой на скорое наступление мира и возвращение к нормальной жизни.