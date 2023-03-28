The Guardian: Песков предупредил российских чиновников об ухудшении жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков в декабре на предновогодней встрече в квартире одного из высокопоставленных чиновников, выступая с тостом, заявил, что ситуация военного конфликта с участием России затянется надолго, пишет The Guardian со ссылкой на источник, участвовавший в той встрече. По словам информанта издания, Песков уверен, что в дальнейшем ситуация будет становиться только сложнее.

Я предполагаю, что вы ожидаете, что я что-то скажу. Все станет намного сложнее. Это займет очень и очень много времени, — заявил Песков за праздничным столом.

По данным издания, на встрече присутствовали не только представители политической элиты, но и значимые культурные деятели. Некоторые из них до спича Пескова выступали с тостами с надеждой на скорое наступление мира и возвращение к нормальной жизни.

Было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что военный конфликт останется с нами, и мы должны готовиться к долгому пути, — цитирует The Guardian одного из гостей встречи.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что при нынешней позиции Киева цели спецоперации России на Украине могут быть достигнуты лишь военным путем. При этом он отметил, что Кремль позитивно оценивает усилия тех стран, которые пытаются найти решения по урегулированию конфликта.