Песков высказался по поводу возможной встречи Зеленского и Си Цзиньпина Песков: Россия не вправе давать советы Китаю по возможной встрече Зеленского и Си Цзиньпина

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Си Цзиньпин

Россия не вправе давать советы главе КНР Си Цзиньпину по поводу его возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва ценит и уважает позицию Китая, и власти этой страны сами решат вопрос, связанный с переговорами с украинским лидером, передает РИА Новости.

Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы ее высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов, и мы не праве здесь выступать с какими-либо советами, — сказал Песков.

Ранее Зеленский заявил, что ждет приезда Си Цзиньпина и готов провести переговоры с ним в Киеве. Он отметил, что не общался с главой КНР более года, с начала военного конфликта с Россией.

До этого западные СМИ сообщили, что Евросоюз подталкивает китайского лидера к диалогу с Зеленским. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в свою очередь сообщил, что у президента Украины планируется разговор с главой КНР, но в организации контакта есть некоторые сложности. Он пояснил, что прежде всего необходимо выяснить позицию Китая по поводу того, готов ли Пекин взять на себя урегулирование конфликта или он будет «осторожно стоять в стороне».