Регионы Украины попали под массовый обстрел: новости СВО на вечер 28 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: zelenskiy_official/t.me

Министерство обороны России сегодня сообщило, что Вооруженные силы РФ поразили объединенный штаб обороны Артемовска ВСУ. В ведомстве отметили, что также российские военные нанесли удары по подразделениям Иностранного легиона вблизи населенного пункта Константиновка в ДНР. Кроме этого, в ночь на 28 апреля ВКС РФ обстреляли пункты временной дислокации резервов ВСУ, их переправка в зону боевых действий была пресечена.

Глава Киевской военной горадминистрации Сергей Попко рассказал, что в ночь на 28 апреля Киев подвергся многочисленным обстрелам. По его словам, город обстреливали с самолетов. Он уточнил, что всего в столице было сбито 11 крылатых ракет и два беспилотника. Пострадавших нет.

Также об обстрелах сообщил мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, в результате атаки скончались женщина и трехлетний ребенок. Кроме этого, глава Черкасской облгорадминистрации Игорь Табурец рассказал о взрывах в городе Умань. По последним данным, скончались 17 человек, еще 28 получили ранения. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской и Полтавской областях.

Фото: zelenskiy_official/t.me

Как заявил координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев, более 20 украинских офицеров и их западных англоязычных коллег погибли в городе в результате ракетного обстрела судостроительного завода. По его словам, удар был совершен крайне точно. При этом украинская ПВО не смогла отразить его и попала по зданию пятиэтажного жилого дома, утверждает Лебедев.

За последние сутки стало известно о большом количестве случаев обнаружения беспилотников в России. Так, глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что беспилотник ВСУ в ночь на 28 апреля атаковал Суземский район. В результате обстрела пострадавших нет. Частично были повреждены один дом, гараж и автомобиль, находящийся в нем. По данным Telegram-канала Mash, снаряд взорвался возле школы в поселке Суземка.

Mash также писал, что в Брянской области у здания маяка аэронавигационной системы обнаружили дрон с камерой. По сведениям канала, внутри него оказалась пустая карта памяти на 16 Гб. О наличии взрывчатки авторы не сообщали. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-канал SHOT передал, что украинский беспилотник пытался забросать гранатами внедорожник УАЗ сотрудников погранслужбы в Белгородской области. По информации канала, существенных повреждений автомобилю дрон не нанес, пострадавших нет. Авторы уточняют, что после этого БПЛА был ликвидирован. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Также SHOT рассказал, что российские пограничники посадили и взорвали беспилотник, прилетевший в Белгородскую область с Украины. По информации канала, в результате взрыва никто не пострадал. Переносил ли дрон бомбу, не уточняется. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино Белгородской области попал под обстрел беспилотников со стороны Украины. Жертв и существенных разрушений нет, однако оказались повреждены линии электропередачи.

Позднее Гладков рассказал, что украинские военные нанесли удар по поселку Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. По его словам, в результате атаки были повреждены два частных домовладения. Пострадавших нет.

Telegram-канал «112» сообщил, что в столичном аэропорту Домодедово был замечен беспилотник. По информации канала, дрон обнаружили пилоты приземляющегося самолета авиакомпании Nordstar. В публикации говорится, что посадка борта прошла в штатном режиме. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кроме этого, SHOT сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево беспилотник пытался помешать самолету совершить посадку. По информации канала, Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» все же смог приземлиться без происшествий. Смогли ли после этого поймать дрон, не сообщается. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На фоне этой информации во Владимирской области ввели запрет на использование гражданских беспилотников, соответствующий указ подписал губернатор Александр Авдеев. Решение, которое будет действовать до особого распоряжения, принято в целях усиления охраны общественного порядка.

Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, семь человек погибли при попадании снаряда в маршрутное такси в городе. Кроме того, под обстрел попали гражданские объекты в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах. Сообщается о попадании боеприпаса в здание Республиканского травматологического центра.

Также телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Белгородской области около села Журавлевка машина подорвалась на мине, в результате чего погибли четыре человека. По данным канала, жители региона ехали на машине через поле. Губернатор Гладков позднее подтвердил их гибель.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в администрации президента РФ Владимира Путина идет подготовка перечня поручений главы государства по вопросу развития беспилотной авиации. Он пояснил, что речь фактически идет о создании новой отрасли.

По сообщению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинское военное командование направило в Артемовск колонну боевой техники. Он уточнил, что техника движется из населенного пункта Дружковка Донецкой области. В составе колонны замечены бронетранспортеры и автомобили с гаубицами, добавил он.

Фото: МО Украины

Тем временем в ходе визита в Артемовск вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что город, как и Мариуполь, подлежит восстановлению. Также он показал видео, на котором изображена разрушенная центральная часть Артемовска.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, контрнаступление ВСУ начнется, как только на это «будет воля божья». Глава военного ведомства подчеркнул, что войска «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению и украинская армия начнет маневры тогда, когда это позволит погода и поступит соответствующий приказ командования.

Как считает политолог Сергей Марков, тайный визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольные украинским войскам части Запорожской области может быть связан с готовящимся контрнаступлением ВСУ. Он пояснил, что украинская армия может начать наступление в ближайшие дни.

Лидеры Словакии и Чехии Зузана Чапутова и Петр Павел прибыли 28 апреля в Киев. У политиков запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чапутова в соцсетях отметила, что посещение Украины совместно с чешским президентом подтверждает новый этап отношений между лидерами двух стран.