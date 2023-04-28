Власти Киева сообщили о масштабных обстрелах Украинские власти сообщили о взрывах в Киеве и пяти областях страны

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 28 апреля Киев подвергся многочисленным обстрелам, сообщил в Telegram глава Киевской военной горадминистрации Сергей Попко. По его словам, город обстреливали из самолетов. Он уточнил, что всего в столице было сбито 11 крылатых ракет и два беспилотника. Пострадавших нет.

Обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. <...> Предварительно, в результате падения обломков в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано, — написал Попко.

Также об обстрелах сообщил в Telegram мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, в результате атаки скончались женщина и трехлетний ребенок.

Кроме этого, глава Черкасской облгорадминистрации Игорь Табурец рассказал о взрывах в городе Умань. Он уточнил, что скончались трое человек, еще восемь получили ранения. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской и Полтавской областях. Информация уточняется.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что Воздушно-космические силы России нанесли массированные удары по целям на западе Украины с помощью дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22 и Ту-95. По данным канала, ВКС РФ также наносили удары ракетами Х-101 и X-555, пуски которых осуществлялись из Курска и Воронежа. Минобороны России эту информацию не комментировало.