ВКС России нанесли массированные удары по территории Украины «РВ»: ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95 ВКС РФ нанесли удары по территории Украины

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Воздушно-космические силы России нанесли массированные удары по целям на западе Украины с помощью дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22 и Ту-95, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»). По данным канала, ВКС РФ также наносили удары ракетами Х-101 и X-555, пуски которых осуществлялись из Курска и Воронежа.

ВКС России наносят массированный удар по Украине. Взрывы на Полтавщине и в Кривом Роге, тревога в Киеве и во всех регионах страны, — сказано в публикации.

Журналисты не уточнили при этом точное число боевых самолетов, которые участвовали в операции.

Ранее обозреватели The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк заявили, что украинские военные признают превосходство российских военных вопреки западным поставкам вооружений ВСУ. Солдаты отметили, что ВС РФ ведут «настолько интенсивный огонь», что никто не может покинуть свои позиции. Бойцы ВСУ добавили, что понимают, что западное оружие не гарантирует успех в конфликте. Украинские солдаты призвали Запад увеличить поставки тяжелой техники, а также начать поставки боевых самолетов.