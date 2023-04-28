«Откуда у них столько оружия?»: в ВСУ пожаловались на превосходство ВС РФ NYT: ВСУ пожаловались на превосходство ВС РФ, несмотря на поставки западного оружия

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Обозреватели The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк заявили, что украинские военные признают превосходство российских военных вопреки западным поставкам вооружений ВСУ. Солдаты отметили, что ВС РФ ведут «настолько интенсивный огонь», что никто не может покинуть свои позиции. Бойцы ВСУ добавили, что понимают, что западное оружие не гарантирует успех в конфликте.

Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь, — рассказал журналистам рядовой ВСУ Павел.

Украинские солдаты призвали Запад увеличить поставки тяжелой техники, а также начать поставки боевых самолетов.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.

Ранее американский журналист Гордон Лаболд в статье для газеты The Wall Street Journal заявил, что взрыв завода по производству особого типа пороха в 2021 году и военная помощь Киеву привели оборонный сектор США в критическое состояние. Обозреватель добавил, что небольшие оборонные предприятия находится в финансовом кризисе из-за непостоянных заказов оборонного ведомства.