Военкор объявил об окончании битвы за Артемовск Военкор Ткач заявил о фактическом окончании сражения за Артемовск

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск, заявил в беседе с URA.RU военный корреспондент Василий Ткач. Накануне о том, что дорога контролируется российскими силами, сообщал советник врио главы ДНР ЯН Гагин. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.

Фактически да, перекрытие трассы Часов Яр — Бахмут уже окончание истории с Бахмутом. То есть дальше уже финальная зачистка останется — какие-то там остались незахваченные кварталы или дома в городе. После перерезания снабжения — уже только вопрос времени, когда у ВСУ закончатся патроны и еда, — сказал Ткач.

Он также выразил мнение, что украинские военные не станут брать город во внешнее кольцо. По подсчетам военкора, для такой операции необходимо задействовать минимум 80 тысяч солдат, и ВСУ невыгодно делать это ради спасения нескольких сотен бойцов.

Также Ткач утверждает, что для успешного контрнаступления на Артемовск потребуется не меньше 300 тысяч украинских военных, а российских солдат можно выгнать из города, только если отрезать их пути снабжения.

Плюс у них нет нормальной артиллерии, систем противовоздушной обороны, которые смогли бы остановить российскую авиацию, у них нет собственной авиации. Какое-то масштабное наступление возможно было бы, если бы они накопили силы порядка 300 тысяч бойцов. Тогда можно было бы говорить, что у них что-то получится: завалить трупами и пойти, — добавил он.

По данным журнала Newsweek, который ссылался на секретные документы Пентагона, США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. В Вашингтоне считают возможную потерю Артемовска психологическим ударом для Киева, который все же не станет «жизненно важным» для общей картины боевых действий.