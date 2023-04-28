В США заговорили об уязвимости Пентагона WSJ: взрыв единственного завода особого пороха для снабжения ВСУ сделал Пентагон уязвимым

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Американский журналист Гордон Лаболд в статье для газеты The Wall Street Journal заявил, что взрыв завода по производству особого типа пороха в 2021 году и военная помощь Киеву привели оборонный сектор США в критическое состояние. Обозреватель добавил, что небольшие оборонные предприятия находится в финансовом кризисе из-за непостоянных заказов оборонного ведомства.

Взрыв отключил единственный отечественный источник взрывчатых веществ, на который Министерство обороны опиралось при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет «Томагавк», — написал Лаболд.

Публицист отметил, что проблема осложняется тем, что маленькие оборонные предприятия закрываются на фоне убытков, а Пентагон размещает заказы на покупку боеприпасов не только «у союзников, но и противников». По его словам, помощь ВСУ привела к тому, что США истощили свои запасы снарядов для 155-миллиметровых гаубиц.

Ранее командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что США организовали на Украине систему слежения за поставляемым оружием. Военный добавил, что система работает по стандартам Альянса при полученном доступе к украинским сетям. Он уточнил, что организацией проверок занимается офис военного атташе США в Киеве.