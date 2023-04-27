США начали проверять поставки оружия Киеву Командующий НАТО Каволи: США развернули на Украине систему слежения за поставками оружия

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что США организовали на Украине систему слежения за поставляемым оружием, передает РИА Новости. Военный добавил, что система работает по стандартам Альянса при полученном доступе к украинским сетям. Он уточнил, что организацией проверок занимается офис военного атташе США в Киеве.

За последние несколько месяцев мы развернули на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, и они [украинская сторона] предоставили нам доступ к своим сетям для мониторинга, — сказал Каволи.

Генерал при этом отметил, что проверки поставляемого вооружения осуществляются американскими сотрудниками, если позволяют обстоятельства, в остальных случаях эти обязанности делегируются солдатам ВСУ. По его словам, для проведения ревизии используются ручные сканеры.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина, который сказал, что украинские войска пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, сейчас ВСУ мешает плохая погода, в частности дожди, размывающие почву.