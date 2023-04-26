Пригожин назвал дату контрнаступления ВСУ Пригожин: ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина, который заявил, что украинские войска пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, сейчас ВСУ мешает плохая погода, в частности, дожди, размывающие почву.

Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они делать это на 9 Мая, чтобы «испортить праздник»? Может так, а может, не так, — сказал Пригожин.

Бизнесмен уточнил, что контрнаступление неизбежно, так как ВСУ «готовы идти и резать фланги», несмотря на недостаток боеприпасов.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что анонсированное Украиной контрнаступление больше похоже на атаку Запада. Парламентарий пояснил, что западные страны делают огромную ставку на подготовку ВСУ к новой волне противостояний с ВС РФ, а официальный Киев неоднократно заявлял, что для начала наступления украинским военным требуется дополнительная военная помощь со стороны Запада.