Пушков: анонсированное Киевом контрнаступление станет атакой Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что анонсированное Украиной контрнаступление больше похоже на атаку Запада. Парламентарий пояснил, что западные страны делают огромную ставку на подготовку ВСУ к новой волне противостояний с ВС РФ. Официальный Киев неоднократно заявлял, что для начала наступления украинским военным требуется дополнительная военная помощь со стороны Запада.

На Западе делают такую огромную ставку на так называемое «украинское контрнаступление», что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада, — написал Пушков.

По оценке Wall Street Journal, армия Украины не готова к контрнаступлению, но ВСУ не оставили выбора, поскольку в случае провала Запад может прекратить поставлять Киеву оружие. Обозреватели WSJ считают, что украинцам нужно отбить успехи России и подготовиться к дальнейшему продвижению для того, чтобы снова получить поддержку от США и НАТО.

Ранее Андрей Мельник заявил, что страны Запада должны увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину в десять раз. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.