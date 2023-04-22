Власти Украины потребовали от Запада пересечь все красные линии России Замглавы МИД Украины Мельник потребовал увеличения поставок западного вооружения в десять раз

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Страны Запада должны пересечь все красные линии России и увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину в десять раз, заявил в Twitter замглавы МИД республики Андрей Мельник. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными, и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.

Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы закончить российскую спецоперацию в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине, — написал Мельник.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александра Устинова заявила, что военное руководство страны планировало начать контрнаступление в апреле, однако в дальнейшем из-за дефицита оружия у ВСУ перенесла его на неопределенный срок.

Газета The New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона также писала, что уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления. По информации издания, следующие поставки вряд ли успеют прибыть к началу украинской военной операции.