Военный эксперт заявил, что Запад хорошо заработает на контрнаступлении ВСУ Военный эксперт Перенджиев: Запад хорошо заработает на контрнаступлении ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Запад, в том числе США, «хорошо заработают» на анонсируемом властями Украины контрнаступлении, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Военный эксперт отметил, что на Западе давно списали поставленное Киеву вооружение и технику для получения новых заказов, и не исключил, что в наступлении ВСУ примут участие военные стран НАТО.

Украинцы пойдут в наступление, их толкают. А всякие анонсы нужны, чтобы списать деньги, их уже списали. Военное имущество, технику, вооружение, поставленное Киеву, списали на Западе, в США. Западу очень нужно наступление, иначе все это не спишешь, не заработаешь хорошо на новых поставках и заказах. А Запад может очень хорошо на наступлении ВСУ заработать, — подчеркнул Перенджиев.

Ранее он сообщил, что поездка президента России Владимир Путина в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении похожа на эпизод фильма «Чапаев» (1934), когда комдив готовился к психической атаке белых. По его словам, визит показал, что руководитель государства находится «с народом, с армией».

В ходе поездки в ЛНР, кадры которой были опубликованы 18 апреля, президент России посетил штаб национальной гвардии «Восток», сообщала пресс-служба Кремля. Глава государства заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров об обстановке на этом направлении. В завершение визита Путин поздравил военных с Пасхой и подарил икону.

В Херсонской области Путин посетил штаб группировки войск «Днепр». Об обстановке на этом направлении главе государства доложили командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский и ряд других военачальников. Заканчивая встречу, Путин также поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как отметил президент, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.