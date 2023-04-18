Поездку Путина в штаб группировки войск «Днепр» сравнили с фильмом «Чапаев» Политолог Перенджиев: поездка Путина в штаб группировки войск «Днепр» похожа на эпизод фильма «Чапаев»

Поездка президента России Владимир Путина в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении похожа на эпизод фильма «Чапаев» (1934), когда комдив готовился к «психической атаке „белых“», рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Военный эксперт отметил, что визит лидера показал, что руководитель государства «с народом, с армией».

Вспоминается художественный фильм «Чапаев»: есть информация, что белые готовят психическую атаку, а Чапаев говорит, сидя над картой: «что ж, психическую...давай психическую. Ничего, встретим». Думаю, именно этот четкий знак дается, насколько готовы встретить [наступление ВСУ], прежде всего. Поездка показала, что Путин с армией, с народом, — добавил собеседник.

По его словам, мероприятие также похоже на поездку в расположение ВС РФ в 1999-м, еще в качестве премьер-министра РФ, когда в Дагестан вторглись боевики под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Перенджиев подчеркнул, что тогда «все увидели Путина как боевого политика».

Вспомним поездку Путина еще премьером, в 1999-м, когда банды Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. Все тогда увидели Путина как боевого политика, и банды боевиков разгромили. Это если сравнивать с реальной ситуацией, а не с художественным фильмом. Путин с народом, с армией как верховный главнокомандующий, — подытожил политолог.

В ходе поездки в ЛНР, кадры которой были опубликованы 18 апреля, президент России посетил штаб национальной гвардии «Восток», сообщала пресс-служба Кремля. Глава государства заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров об обстановке на этом направлении. В завершение визита Путин поздравил военных с Пасхой и подарил икону.

В Херсонской области Путин посетил штаб группировки войск «Днепр». Об обстановке на этом направлении главе государства доложили командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский и ряд других военачальников. Заканчивая встречу, Путин также поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как отметил президент, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.

Ранее герой России Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, чтобы лично убедиться в готовности армии РФ к весенне-летней кампании. Он добавил, что визит лидера не является PR-ходом или «пожарным» мероприятием.