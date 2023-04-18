Герой России объяснил поездку Путина в штаб группировки войск «Днепр» Герой России Липовой: Путин посетил штаб группировки войск «Днепр», чтобы убедиться в готовности к весенне-летней кампании

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, чтобы лично убедиться в готовности армии РФ к весенне-летней кампании, рассказал NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Он добавил, что визит лидера не является PR-ходом или «пожарным» мероприятием.

Рабочая поездка на передний край, когда верховный главнокомандующий приезжает посмотреть на готовность войск перед весенне-летней кампанией, разобраться в ситуации, удостовериться, что войска ни в чем не нуждаются. Это не PR-ход, не пожар. Путин заслушал руководителей на местах, поговорил с главами администраций, есть ли проблемы. Если есть, то распорядился срочно их решить, — отметил Липовой.

Ссылаясь на «закрытые источники», собеседник заявил, что Путин остался доволен поездкой.

Ранее ТАСС сообщил, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Глава государства заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военных начальников.

В завершение встречи Путин поздравил личный состав с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как отметил президент, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

Президент России впервые посетил Херсонскую область. Поездка в новый регион страны стала второй после визита в Мариуполь, куда он прибыл на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и объехал несколько районов.