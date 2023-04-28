Школьник нашел беспилотник с камерой у здания маяка под Брянском Mash: в Брянской области у маяка аэронавигационной системы нашли беспилотник с камерой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в Брянской области у здания маяка аэронавигационной системы обнаружили дрон с камерой. По сведениям канала, внутри него оказалась пустая карта памяти на 16 Гб. О наличии взрывчатки авторы не сообщают. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Mash, о найденном беспилотнике полиции сообщил 15-летний местный житель. В публикации говорится, что по версии следствия, дрон мог использоваться для разведки. По информации канала, следователи считают, что БПЛА мог врезаться в дерево и потерять связь со своим оператором. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ в ночь на 28 апреля атаковал Суземский район. В результате обстрела никто не пострадал. Были повреждены лишь один дом, гараж и автомобиль, находящийся в нем.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщал, что в небе над подмосковным Серпуховом пролетел огромный беспилотник. В Сети было опубликовано видео с моментом пролета дрона. По информации канала, местные жители обратились в полицию после увиденного. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.