Брянский губернатор сообщил об атаке беспилотника ВСУ

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Беспилотник ВСУ в ночь на 28 апреля атаковал Брянскую область, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Местные жители в результате налета не пострадали.

Сегодня ночью украинский беспилотник атаковал Суземский район. Пострадавших нет. Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения, — написал губернатор.

Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

На прошлой неделе украинский беспилотник рухнул на жилой дом в городе Клинцы Брянской области. Здание при этом было частично разрушено, но люди не пострадали. Еще ранее дрон ВСУ атаковал военкомат в городском округе Новозыбков. В результате в здании были выбиты все стекла.

В середине Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянске упал беспилотник с бомбой. По информации канала, дрон мог переносить заряд из пластичного взрывчатого вещества, бомба не сдетонировала. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.