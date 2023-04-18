Брянские власти сообщили об атаке беспилотника ВСУ на военкомат Губернатор Брянской области: беспилотник ВСУ атаковал здание военкомата в Новозыбкове

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на здание военкомата. По словам главы региона, инцидент произошел в городском округе Новозыбково. На месте происшествия работают оперативные службы.

ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков, — написал Богомаз в свем Telegram-канале.

Он также добавил, что в здании были выбиты все стекла. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пограничники в Белгородской области сбили из электронных ружей три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать регион. По информации СМИ, в результате отражения атаки ВСУ никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по территории России американским дроном-камикадзе Switchblade. По данным СМИ, такой беспилотник стоит $6 тысяч. При этом Минобороны РФ информацию об атаке на Белгородскую область не подтверждало.