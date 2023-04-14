SHOT: пограничники сбили из электронных ружей три дрона ВСУ под Белгородом

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Telegram-канал SHOT сообщает, что пограничники в Белгородской области сбили из электронных ружей три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать регион. По информации канала, в результате отражения атаки ВСУ никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, первый прилет беспилотника со взрывчаткой был зафиксирован 14 апреля в 09:30 утра. По сообщению канала, дрон мог прилететь из Сумской области. SHOT отмечает, что пограничники смогли приземлить БПЛА при помощи спецоборудования.

По информации канала, второй и третий беспилотники прилетели в 12:30 и 13:30 мск из Харьковской области. По данным SHOT, они направлялись в сторону России без взрывных устройств. Их также удалось посадить при помощи антидронового ружья.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные выпустили 10 минометных снарядов по нефтехранилищу в Суражском районе Брянской области. По информации канала, боеприпасы не достигли цели.

Позднее глава региона Александр Богомаз опроверг информацию об обстреле, заявив, что ни один район за сутки не подвергался ударам.