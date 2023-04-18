Mash: ВСУ пытались атаковать территорию России американским дроном Mash: ВСУ впервые ударили по Белгородской области американским дроном-камикадзе Switchblade

Фото: James Berglie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тактический барражирующий боеприпас Switchblade

Mash сообщает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по территории России американским дроном-камикадзе Switchblade. Telegram-канал отметил, что такой беспилотник стоит $6 тысяч. Минобороны РФ информацию об атаке не подтверждало.

Как пишет канал, БПЛА сумел пересечь границу в Белгородской области, но через 500 метров упал и взорвался. Mash сообщил, что, по предварительной информации, ущерб чему или кому-либо не причинен.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что пограничники в Белгородской области сбили из электронных ружей три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать регион. По информации канала, в результате отражения атаки ВСУ никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинские военные выпустили 10 минометных снарядов по нефтехранилищу в Суражском районе Брянской области. По информации канала, боеприпасы не достигли цели. Позднее глава региона Александр Богомаз опроверг информацию об обстреле, заявив, что ни один район за сутки не подвергался ударам.