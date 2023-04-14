Mash: ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по нефтехранилищу под Брянском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные выпустили 10 минометных снарядов по нефтехранилищу в Суражском районе Брянской области. По информации канала, все боеприпасы не достигли цели. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным Mash, также ВСУ пытались атаковать село Ломаковка и черту фортификационных сооружений вблизи поселка Климово в Брянской области. В публикации говорится, что всего украинские военные выпустили пять снарядов, однако все они пролетели мимо.

6 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли из минометов поселок Запесочье Погарского района. В результате обстрела никто не пострадал. При этом от ударов были частично повреждены несколько машин и дома.

4 апреля Богомаз сообщал, что украинские артиллеристы обстреляли село Алешковичи Брянской области. По его словам, в результате нападения частично повреждена крыша одного из частных домов. Пострадавших нет.