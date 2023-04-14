Брянские власти опровергли сообщения об обстреле нефтехранилища

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Появившаяся в Telegram-каналах информация об обстреле украинскими войсками нефтехранилища и приграничных населенных пунктов в Брянской области недостоверна, сообщили РБК в пресс-службе главы региона Александра Богомаза. Там заверили, что обстрелам со стороны Украины не подвергался ни один район области.

Не подтверждаем. Обстрелов не было, ни в одном из районов, — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по нефтехранилищу в Суражском районе Брянской области, а также обстреляли село Ломаковка и черту фортификационных сооружений вблизи поселка Климово, однако ни один снаряд не достиг цели. Минобороны России не комментировало эту информацию.

На прошлой неделе Богомаз рассказал, что ВСУ обстреляли из минометов поселок Запесочье Погарского района. Губернатор отметил, что местные жители при этом не пострадали, но было повреждено несколько автомобилей. Еще ранее украинские войска обстреляли село Алешковичи. В результате был поврежден один жилой дом, люди не пострадали.